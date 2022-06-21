Насколько китайская копия российского истребителя Су-27 эффективна и близка к оригиналу

В 1996 году китайская Shenyang Aircraft Corporation заключила договор с КБ «Сухой», результатом чего стало производство 200 истребителей Shenyang J-11, а с 1998 года самолёты начали эксплуатировать в войсках. Большая часть комплектующих была российского производства. Затем самолёт усовершенствовали до версии J-11B, на 90% основанную на китайских комплектующих.

Истребители J-11 созданы для возможного противостояния с американскими F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet. Истребитель получил усиленную РЛС, которая обнаруживает вражеские самолёты на расстоянии 140 км, и улучшенную кабину с индикатором на стекле.

Самолёт получил 10 точек подвески вооружения. Вооружён ракетами «воздух-воздух» PL-8 и PL-12, свободнопадающими и корректируемыми бомбами.

По мнению экспертов 19FortyFive, недостатком J-11B является двигатель WS-10A Taihang, зависящий от своевременного обслуживания.