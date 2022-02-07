Насколько культурнее россияне стали общаться в интернете за прошедший год

Как сообщает Microsoft, индекс цифровой культуры в мире приблизился к своему лучшему результату за всё время. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2% — с 67% до 65%. Россия же и вовсе оказалась среди лучших. Количество людей, столкнувшихся с интернет-рисками за год, снизилось на 6% (с 80% до 74%). То есть россияне стали культурнее общаться в сети.

Опрошенные компанией россияне считают, что удалённые работы и учёба способствовали улучшению уровня цифровой культуры. Только 29% респондентов рассказали о негативных ситуациях на онлайн-собраниях и 24% — на онлайн-уроках. Если опрошенные и сталкивались с онлайн-рисками при общении, то в основном в социальных сетях за пределами работы и учёбы.