Насколько меньше станет морепродуктов во всём мире из-за глобального потепления

Насколько меньше станет морепродуктов во всём мире из-за глобального потепленияИ как можно повлиять на ситуацию
В ходе нового исследования группа учёных из Университета Британской Колумбии создала модель, которая демонстрирует, как будет развиваться отрасль хозяйства, связанная с морепродуктами. Ожидается, что если никаких действий по приостановке глобального потепления не будет принято, то к 2050 году количество морепродуктов (рыба, мидии) увеличится на 8 процентов, а к 2090 году - сократится на 16 процентов.
В то же время если будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то количество морепродуктов к 2050 году возрастёт примерно на 17 процентов, а к 2090 году - на 33 процента в сравнении с 2000-ми годами.
В некоторых районах планеты - Норвегии, Мьянме, Бангладеш, Нидерландах, Китае - производство морепродуктов может снизиться на 40-90 процентов.
Если говорить о конкретных продуктах, то к 2050 году лосося станет на 3 процента в мире меньше, а к 2090 году - на 14 процентов. А масштабы разведения двустворчатых моллюсков к середине XXI века возрастут, а к 2090 году - снизятся.
Помочь смягчить последствия может замена корма для рыб растительными продуктами: например, соевыми бобами.