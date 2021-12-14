Насколько меньше станет морепродуктов во всём мире из-за глобального потепления

В ходе нового исследования группа учёных из Университета Британской Колумбии создала модель, которая демонстрирует, как будет развиваться отрасль хозяйства, связанная с морепродуктами. Ожидается, что если никаких действий по приостановке глобального потепления не будет принято, то к 2050 году количество морепродуктов (рыба, мидии) увеличится на 8 процентов, а к 2090 году - сократится на 16 процентов.

В то же время если будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то количество морепродуктов к 2050 году возрастёт примерно на 17 процентов, а к 2090 году - на 33 процента в сравнении с 2000-ми годами.