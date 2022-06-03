Насколько мутировал вирус обезьяньей оспы из-за новой вспышки

Раньше считалось, что вирус обезьяньей оспы передаётся между людьми плохо. Однако новая вспышка показала, что вирус всё-таки активно переходит от человека к человеку. Пока неясно, почему так всё происходит. Возможно, вирус развил новые свойства недавно.

Чтобы ответить на этот вопрос, учёные секвенировали геномы вируса. Анализ подтвердил, что у вспышки обезьяньей оспы одно происхождение — из Африки, скорее всего из Нигерии. Также оказалось, что у новых образцов вируса есть отличия от образцов 2019 года. В среднем произошло по 50 однонуклеотидных замен. Это больше, чем ожидали увидеть учёные. Также исследователи увидели, что эволюция вируса продолжается.