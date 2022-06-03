Насколько мутировал вирус обезьяньей оспы из-за новой вспышки

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Насколько мутировал вирус обезьяньей оспы из-за новой вспышкиУчёные не ожидали некоторых изменений
Учёные проанализировали геномы вирусов обезьяньей оспы. Их получили от 15 пациентов, которые заразились недавно. Это позволило подсчитать количество новых мутаций.
Раньше считалось, что вирус обезьяньей оспы передаётся между людьми плохо. Однако новая вспышка показала, что вирус всё-таки активно переходит от человека к человеку. Пока неясно, почему так всё происходит. Возможно, вирус развил новые свойства недавно.
Чтобы ответить на этот вопрос, учёные секвенировали геномы вируса. Анализ подтвердил, что у вспышки обезьяньей оспы одно происхождение — из Африки, скорее всего из Нигерии. Также оказалось, что у новых образцов вируса есть отличия от образцов 2019 года. В среднем произошло по 50 однонуклеотидных замен. Это больше, чем ожидали увидеть учёные. Также исследователи увидели, что эволюция вируса продолжается.