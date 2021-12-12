Насколько опасны для здоровья синтетические пищевые красители

Глава Центра исследований рака толстой кишки Университета Южной Каролины рассказал, как изучает влияние синтетических пищевых красителей на развитие колоректального рака.

Стоит отметить, что основная причина такого вида рака — повреждение ДНК. Может появиться мутация, которая заставляет клетку бесконтрольно делиться и становиться злокачественной опухолью. Ещё одна причина возникновения колоректального рака — воспаление. Когда это воспаление сохраняется долгое время, оно может нанести вред здоровым клеткам, высвобождая свободные радикалы, которые могут повредить ДНК. Молекулы другого типа, цитокины, могут продлевать воспаление.

Как отметил учёный, есть и доказательства того, что синтетические красители могут стимулировать воспалительный механизм организма. Кроме того, было обнаружено, что эти вещества повреждают ДНК грызунов. Эти результаты, впрочем, нужно воспроизвести на моделях людей.

Исследователь подытожил, что несколько угощений с красителями во время отпуска не вызовут колоректальный рак, но длительная диета из обработанных пищевых продуктов может это сделать.