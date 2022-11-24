Насколько по миру распространена вера в колдовство

Понимание колдовских верований людей может быть важным для разработки политики и других усилий по взаимодействию с обществом. Однако из-за недостатка данных статистический анализ верований в колдовство в глобальном масштабе не проводился.

Чтобы углубить понимание верований в колдовство, авторы работы составили новый набор данных, в котором отражены такие верования среди более чем 140 тыс человек из 95 стран. Данные получены в ходе личных и телефонных опросов, проведенных Pew Research Center и профессиональными опросными организациями в период с 2008 по 2017 год, которые включали вопросы о религиозных убеждениях и вере в колдовство.

Согласно набору данных, более 40 процентов участников опроса заявили, что верят в то, что "определенные люди могут насылать проклятия или заклинания, из-за которых с кем-то случаются плохие вещи". Верования в колдовство существуют во всем мире, но существенно различаются между странами и внутри регионов мира. Например, 9 процентов участников в Швеции сообщили о вере в колдовство, по сравнению с 90 процентами в Тунисе.

Используя этот набор данных, Гершман затем провел исследование различных факторов уровня, связанных с верой в колдовство. Этот анализ показал, что, несмотря на то, что верования разделяются по социально-демографическим группам, люди с более высоким уровнем образования и экономической безопасности с меньшей вероятностью верят в колдовство.