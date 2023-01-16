Насколько подняли зарплаты российским айтишникам в 2022 году

11:42, 16 января 2023
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Насколько подняли зарплаты российским айтишникам в 2022 годуА вам поднимали?
Сервис SuperJob выяснил, что большинство российских компаний повысило зарплаты IT-специалистам за последний год.
Фото: Unsplash
В течение последнего полугода 36% российских компаний проводили индексацию зарплат сотрудников. 50% опрошенных получили прибавку на 5-10%. Средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%.
По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей. В IT рост составил 15%.