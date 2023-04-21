Насколько подорожают билеты на самолет после введения нового топлива

Хотя биотопливо может помочь сократить выбросы в отрасли на 65% к 2050 году, его производство и внедрение требует значительных инвестиций. Несмотря на то, что SAF может заправлять существующие модели самолетов, оно намного дороже обычного авиационного керосина. По данным IATA, декарбонизация авиации потребует не менее одного триллиона долларов, которые в конечном итоге придется нести потребителям за счет повышения цен на авиабилеты.

Международный совет по экологически чистому транспорту прогнозирует, что цены на авиабилеты могут вырасти на 22% к 2050 году из-за массового внедрения SAF.