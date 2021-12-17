Насколько подорожают сотовые тарифы в России в 2022 году

Сообщается, что рост цен составит 8-10% в начале 2022 года. Источник, близкий к одной из компаний, подтвердил, что подорожание действительно планируется. Пока вопрос о росте тарифов обсуждается.

Отмечается, что в 2020 году цены на тарифы в России выросли на 10%. А вот в 2021 году практически не менялись. Повышение зафиксировали только в ноябре — по сравнению с октябрём цены выросли на 1,6%.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников пояснил, что существуют экономические и регуляторные предпосылки для роста расходов операторов на фоне снижения их доходов. Компании компенсируют это, увеличивая стоимость тарифов.