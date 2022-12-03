Насколько полезна для здоровья добыча электричества ветром

Насколько полезна для здоровья добыча электричества ветромЕсли к тому же снизить использование электростанций на ископаемом топливе
Новое исследование Массачусетского технологического института показывает, что польза для здоровья, связанная с ветроэнергетикой, может увеличиться более чем в четыре раза, если операторы будут в приоритетном порядке снижать мощность наиболее загрязняющих ископаемых электростанций при наличии энергии ветра.
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые проанализировали почасовую активность ветряных турбин, а также данные о выбросах каждой электростанции, работающей на ископаемом топливе, в США в период с 2011 по 2017 годы. Они проследили выбросы по всей стране и нанесли загрязняющие вещества на карту демографических групп населения. Затем они рассчитали региональное качество воздуха и связанные с ним затраты на здравоохранение для каждого населенного пункта.
Исследователи обнаружили, что в 2014 году ветроэнергетика, связанная с политикой на уровне штатов, в целом улучшила качество воздуха, что привело к сохранению 2 млрд долларов в сегменте здоровья по всей стране.
Далее группа исследователей обнаружила, что если бы электроэнергетическая промышленность сократила выработку наиболее загрязняющих ископаемых электростанций, а не наиболее экономичных электростанций, во время использования энергии ветра, то общая польза для здоровья могла бы увеличиться в четыре раза, сохранив в итоге до 8,4 млрд долларов.