Насколько полезна для здоровья добыча электричества ветром

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые проанализировали почасовую активность ветряных турбин, а также данные о выбросах каждой электростанции, работающей на ископаемом топливе, в США в период с 2011 по 2017 годы. Они проследили выбросы по всей стране и нанесли загрязняющие вещества на карту демографических групп населения. Затем они рассчитали региональное качество воздуха и связанные с ним затраты на здравоохранение для каждого населенного пункта.

Исследователи обнаружили, что в 2014 году ветроэнергетика, связанная с политикой на уровне штатов, в целом улучшила качество воздуха, что привело к сохранению 2 млрд долларов в сегменте здоровья по всей стране.

Далее группа исследователей обнаружила, что если бы электроэнергетическая промышленность сократила выработку наиболее загрязняющих ископаемых электростанций, а не наиболее экономичных электростанций, во время использования энергии ветра, то общая польза для здоровья могла бы увеличиться в четыре раза, сохранив в итоге до 8,4 млрд долларов.