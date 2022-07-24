Насколько российское ЖКХ зависит от импортной электроники

По его словам, она составляет от 50 до 60% в среднем. А вот в городах-миллионниках этот показатель достигает и вовсе 80%. Впрочем, критической угрозы для страны сейчас нет. Поставщики оборудования не могут повлиять на подачу воды в России дистанционно. Но техническое обслуживание водоканалов становится проблематичным. Отмечается, что особенно остро этот вопрос встал после ухода из России Siemens и General Electric, которые были главными поставщиками в этой сфере.

«Самый главный риск — это отсутствие нужных запчастей в случае ремонта. У каждого вендора проприетарные системы. То есть в случае поломки конкретного контроллера Siemens его не заменишь абы чем. В противном случае придется менять целый узел Siemens на узел другой фирмы. Но и здесь не всё так просто. Узлы друг с другом тоже должны быть совместимы, — они «общаются» по определённому протоколу связи», — пояснил Рубежной.

Импортозамещение тут тоже не поможет сразу. Менять всё иностранное оборудование очень дорого. А постепенную замену может уйти до 30 лет.

Напомним, поставщики начали уходить из России из-за того, что власти страны ввели войска на территорию Украины.