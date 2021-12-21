Насколько скорость мобильного интернета в Москве выше, чем по стране

На конец 2021 года средняя скорость мобильного интернета в Москве составляет более 40 Мбит/сек. В прошлом году этот показатель был равен 36 Мбит/с). По данным аналитиков, актуальный показатель в 1,5 раза выше, чем по стране в целом. Средняя скорость мобильного интернета в России составляет 21,7 Мбит/сек.

В Московской области средняя скорость к абоненту практически не отличается от результатов в Москве. Быстрее всего в Москве интернет в сети «МегаФон» — средняя скорость 53,1 Мбит/сек. Самый низкий пинг был зафиксирован у МТС и «Билайна» — 46.

Для исследования TelecomDaily использовало своё приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус».