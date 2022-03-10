Насколько сложно возродить вымерших животных

Крыса с острова Рождества исчезла чуть более 100 лет назад, но теперь ученые говорят, что даже ее подробный геном недостаточно полный, чтобы вернуть ее к жизни.

Чтобы возродить вымерший вид, ученым сначала нужно составить последовательность его генома, а затем отредактировать ДНК его ближайшего “родственника”. После этого необходимо создать эмбрионы с измененным геномом и вынашивать их в живой суррогатной матери, близкого к вымершему вида.

На сегодняшний день ученые секвенировали геномы около 20 вымерших видов, включая пещерного медведя, странствующего голубя, нескольких видов мамонтов и моа.

В новом исследовании Том Гилберт, эволюционный генетик, Цзянь-Цин Линь, молекулярный биолог, и их коллеги сосредоточились на крысе с острова Рождества, которая вымерла в 1908 году, учитывая ее близкое родство с норвежской крысой - хорошо изученным лабораторным животным.

Однако восстановленная ДНК не имела важных генов иммунной системы и обоняния. Они либо отсутствовали, либо были неполными, в сумме потеряно около 5% генов.

Многие из недостающих генов будут теми, которые делают каждый вид уникальным, говорят авторы работы. Отмечается, что 5% - это большая разница: геном человека отличается всего на 1% от геномов шимпанзе и бонобо.

Поэтому на данный момент у нас нет возможностей для возрождения вымерших видов животных. В этом направлении еще очень много работы, отмечают ученые.