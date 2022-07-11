Насколько сокращает продолжительность жизнь подсаливание пищи

Учёные обнаружили, что постоянное добавление соли в пищу сокращает ожидаемую продолжительность жизни более чем на два года для мужчин и на полтора года для женщин. Это не касается добавления приправ в процессе приготовления.

Учёные уже давно говорят о вреде соли для организма. Но потребление соли трудно отследить точно, потому что многие пищевые продукты, который продаются в магазинах, уже содержат большое количество этой добавки. Примерно 70% потребления соли жителем западных стран приходится на обработанные и готовые продукты, а 8-20% — на прямое досаливание пищи.

Результаты исследования показали, что по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда подсаливал пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.