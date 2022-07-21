Насколько травля по расовому признаку ломает психику человека

Для исследования ученые набрали 79 чернокожих женщин из окружной больницы в Атланте, штат Джорджия. Женщины прошли клинический осмотр на предмет травм и медицинских расстройств.

Участницы прошли сканирование мозга с помощью МРТ. Исследователи измерили фракционную анизотропию (ФА) мозга, отражающую движение жидкости в белом веществе мозга. Изменения ФА могут быть результатом структурных нарушений.

У женщин, которые чаще сталкивались с расовой дискриминацией, наблюдалось снижение ФА в отдельных отделах мозга, включая передний пучок поясной извилины и мозолистое тело, которое соединяет два полушария мозга. Кроме того, структурная целостность этих двух специфических трактов показывает связь между расовой дискриминацией и медицинскими расстройствами у этих женщин.

Авторы работы предполагают, что бремя травм и расовой дискриминации может влиять на целостность мозгового вещества через систему стресса. Затронутые участки участвуют в эмоциональной регуляции и когнитивных процессах, что в свою очередь может привести к поведенческим изменениям, таким как повышенное потребление психотропных препаратов или продуктов питания, которые увеличивают риск развития заболеваний.