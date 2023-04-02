Насколько уменьшилось число зарубежных фильмов в российских онлайн-кинотеатрах. Наглядная инфографика

По данным TelecomDaily, за год количество контента крупнейших западных студий сократилось в 1,5-2 раза. Однако, как утверждают аналитики, общие потери иностранных фильмов оказались не такими большими.

Согласно данным на 16 марта 2023 года, наибольшее падение количества голливудских фильмов случилось у «Кинопоиска» — с почти 2 тысяч до чуть менее 1 тысячи. У «Иви» уменьшилось и общее количество фильмов и сериалов. Утверждается, что это произошло из-за новой стратегии сервиса: якобы компания сменила курс «с количества фильмов и сериалов на качество».