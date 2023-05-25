Насколько вкусна еда и как мозг это контролирует

Ранее миндалину изучали в основном в связи с такими эмоциями, как страх и вознаграждение, а регулирование питания относили к другим областям мозга. Анализируя отдельные клетки в центральной миндалине, исследователи обнаружили девять различных кластеров клеток, некоторые из которых способствуют аппетиту, а другие подавляют его. Эти кластеры регулируют свою активность в зависимости от того, кормят ли мышей или они голодают.

Исследование также показало, что грелин действует на подмножество клеток, отмеченных присутствием белка Htr2a в центральной миндалине. Когда мыши голодны, грелин активирует эти клетки, повышая привлекательность пищи и увеличивая вероятность приема пищи. Гормон не только подготавливает мозг к приему пищи, но и усиливает активность в цепях мозга, связанных с вознаграждением.

Дальнейшие исследования позволят выяснить, каким образом конкретные популяции нейронов участвуют в работе мозговых цепей, контролирующих питание.

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