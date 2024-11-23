Насколько замедлился Интернет в Европе после повреждения кабелей Балтийского моря

Опубликовано 23 ноября 2024, 13:301 мин.
Насколько замедлился Интернет в Европе после повреждения кабелей Балтийского моряУстойчивость интернета проверяется
Влияние повреждение кабелей в Балтийском море на Интернет в Европе оценили. Два важных подводных интернет-кабеля, BSC East-West Interlink и C-Lion1, были повреждены 17 и 18 ноября 2024 года соответственно, что привело к нарушению связи между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. Несмотря на эти инциденты, предварительный анализ данных измерений RIPE Atlas показал, что Интернет в Балтийском регионе продемонстрировал «заметную устойчивость».
Повреждение BSC East-West Interlink привело к увеличению задержки на 20% измеренных интернет-трасс между Швецией и Литвой, в то время как перебои в работе C-Lion1 затронули 30% маршрутов между Финляндией и Германией. Увеличение задержки составило от 5 до 20 миллисекунд. Примечательно, что ни в одном из случаев не было обнаружено значительной потери пакетов.
Полученные результаты, отмечают эксперты, показывают надежность резервирования интернет-инфраструктуры региона, трафик эффективно перенаправлялся во избежание сбоев. Такая устойчивость объясняется наличием резервных мощностей и альтернативных механизмов маршрутизации. Однако сохраняются опасения по поводу возможных каскадных сбоев в случае повреждения других кабелей.