Насколько замедлился Интернет в Европе после повреждения кабелей Балтийского моря

Повреждение BSC East-West Interlink привело к увеличению задержки на 20% измеренных интернет-трасс между Швецией и Литвой, в то время как перебои в работе C-Lion1 затронули 30% маршрутов между Финляндией и Германией. Увеличение задержки составило от 5 до 20 миллисекунд. Примечательно, что ни в одном из случаев не было обнаружено значительной потери пакетов.

Полученные результаты, отмечают эксперты, показывают надежность резервирования интернет-инфраструктуры региона, трафик эффективно перенаправлялся во избежание сбоев. Такая устойчивость объясняется наличием резервных мощностей и альтернативных механизмов маршрутизации. Однако сохраняются опасения по поводу возможных каскадных сбоев в случае повреждения других кабелей.