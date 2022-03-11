Насколько занижена статистика по смертям от коронавируса

По официальной статистике, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 в мире от СOVID-19 скончались 5,94 млн человек. Учёные же в новой статье утверждают, что избыточная смертность оказалась втрое выше и составила 18,2 млн человек.

Эти оценки основаны на статистической модели, построенной по еженедельным или ежемесячным отчётам о случаях смерти от всех причин начиная с 2009 года в 74 странах, 266 штатах и провинциях. Согласно исследованию, «лидерами» по числу избыточных смертей стали Индия (4,1 млн), США (1,1 млн), Россия (1,1 млн), Мексика (798 тысяч), Бразилия (792 тысячи), Индонезия (736 тысяч) и Пакистан (664 тысячи). На эти семь стран пришлось более половины от всех избыточных смертей, вызванных пандемией за два года. Если учитывать население, то Россия заняла первое место по избыточной смертности — 375 смертей на 100 тысяч человек.