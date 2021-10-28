Насколько заразен новый вариант COVID-19

Поздняков подчеркнул, что с точки зрения контагиозности один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых. Для сравнения, нынешний дельта-штамм заражает примерно восемь. А зараженный изначальным штаммом из Уханя примерно троих. “Получается, что "дельта" заразнее изначального штамма более, чем на 100 процентов”, — подытожил Поздняков.



Ранее стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.



В Минздраве заявили, что особенностями линии вируса является ее заразность и быстрое развитие симптоматики. Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов отметил, что один заболевший мутацией AY.4.2 может заразить до девяти человек.