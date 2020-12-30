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Наследника Samsung снова хотят посадить в тюрьму за взятку
Хотят, чтобы это стало уроком для всех
Председателя Samsung, который также является наследником компании после смерти Ли Гон Хи, Ли Чжэ Ёна хотят приговорить к тюремному заключению сроком до девяти лет. Его обвиняют в коррупции.
Обвинители считают, что Ли Чжэ Ён заслуживает девяти лет лишения свободы, учитывая позицию Samsung, а также тяжесть совершённых им преступлений. Также они заявили, что тюремное заключение станет уроком для всех в Южной Корее.
Как пишет SamMobile, повторный судебный процесс начался три месяца назад. Утверждается, что несколько лет назад Ли Чжэ Ён подкупил Чхве Сун Силя — приближённую бывшего президента Пак Кын Хе, чтобы правительство оказало содействие в получении контроля над Samsung Group. Размер взятки достигал 29,8 млрд вон. Ли Чжэ Ёна приговорили к пяти годам заключения, но срок сократили до 2,5 лет, в итоге он вышел из тюрьмы.
Ли Гон Хи умер в октябре этого года.