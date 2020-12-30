Наследника Samsung снова хотят посадить в тюрьму за взятку

Обвинители считают, что Ли Чжэ Ён заслуживает девяти лет лишения свободы, учитывая позицию Samsung, а также тяжесть совершённых им преступлений. Также они заявили, что тюремное заключение станет уроком для всех в Южной Корее.

Как пишет SamMobile, повторный судебный процесс начался три месяца назад. Утверждается, что несколько лет назад Ли Чжэ Ён подкупил Чхве Сун Силя — приближённую бывшего президента Пак Кын Хе, чтобы правительство оказало содействие в получении контроля над Samsung Group. Размер взятки достигал 29,8 млрд вон. Ли Чжэ Ёна приговорили к пяти годам заключения, но срок сократили до 2,5 лет, в итоге он вышел из тюрьмы.

Ли Гон Хи умер в октябре этого года.