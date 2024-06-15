Настоящая фотография стала призером конкурса с ИИ-генерациями

Снимок был представлен на конкурсе в категории "Искусство искусственного интеллекта", где он не только занял третье место, но и получил награду "Народный выбор".

Этот инцидент указывает на лазейку в правилах конкурса, которые не требовали доказательств создания искусственного интеллекта для работ. Замысел Астрея заключался в том, чтобы оспорить мнение о доминировании ИИ в творчестве, утверждая, что "человеческий артистизм и эмоциональная глубина" по-прежнему преобладают над произведениями, созданными машиной.

Организаторы премии 1839 Awards впоследствии дисквалифицировали работу Астрея.