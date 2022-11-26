Настоящая палеодиета: новое исследование изменило наши представления о пище древних людей

Палеодиетой в популярной литературе называют особый стиль питания, якобы свойственный древним людям. Предполагается, что в рационе должно быть много мяса, рыбы, орехов, яиц, необработанных семян, грибов, чуть меньше ягод, фруктов, овощей и зелени. Всё это якобы проходит мало обработки.

Однако новое исследование показало, что и у неандертальцев, и у Homo sapiens была сложная диета, включающая несколько этапов подготовки. Они даже использовали растения с разными вкусами, чтобы разнообразить питание. Можно сказать, добавляли приправы.

Учёные исследовали остатки пищи из двух мест стоянок позднего палеолита. Так, выяснилось, что древние люди добавляли к пище дикую горчицу, дикую фисташку, а также молотые или истолчённые семена бобовых.