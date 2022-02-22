«Настоящий зверь»: за рубежом оценили российский танк «Армата»

По мнению экспертов, машина хорошо защищена, отлично вооружена и использует множество современных технологий для обнаружения целей и защиты от угроз. Наиболее интересной особенностью «Арматы» назвали бронекапсулу в передней части машины. В ней находится экипаж из трёх человек. 125-мм танковая пушка находится в необитаемой башне.

Кроме того, передняя часть Т-14 оснащена системой активной защиты, способной нейтрализовать управляемые ракеты, реактивные снаряды и противотанковые гранатомёты. Помимо этого, танк может использовать маскировочный комплект «Мантия» с радиопоглощающим покрытием, скрывающим от радаров.

Отмечается также, что 48-тонная «Армата» с 1500-сильным двигателем может двигаться со скоростью 80 км/ч, то есть быстрее, чем Т-90 или Abrams.