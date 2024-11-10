Natilus бросила вызов Airbus и Boeing своим инновационным воздушным судном

Horizon обещает революционизировать воздушные перевозки, обеспечив на 50% меньшие выбросы и снижая расход топлива на 30% по сравнению с традиционными моделями, при этом предлагая на 40% больше внутреннего пространства для пассажиров, грузов или топлива.

Дизайн BWB, в котором крыло и фюзеляж плавно сливаются, значительно уменьшает сопротивление и повышает эффективность подъема. Этот подход уже использовался в военных разработках, таких как бомбардировщик B-1 Lancer, но Natilus планирует применить его в коммерческой авиации. Horizon будет способен перевозить до 200 пассажиров на межконтинентальных рейсах, предлагая «более устойчивую альтернативу традиционным воздушным судам».

Horizon планируется к запуску в начале 2030-х годов.