National Geographic уволил штатных авторов. Заменит ли их искусственный интеллект

Последний раунд увольнений, являющийся частью более широких мер по сокращению расходов материнской компании Disney, привел к ликвидации 17 редакционных позиций, включая всю команду штатных писателей, сотрудников подкаста и нескольких редакторов, в том числе ветерана с почти четырехдесятилетним стажем работы.

Хотя точное количество сокращенных рабочих мест остается неясным, National Geographic, имеющий более 1,7 миллиона подписчиков, продолжит выпуск ежемесячных номеров.

Пресс-секретарь журнала заверил, что кадровые изменения не повлияют на качество их материалов, и что они будут больше полагаться на внештатных авторов.