National Geographic уволил штатных авторов. Заменит ли их искусственный интеллект

National Geographic уволил штатных авторов. Заменит ли их искусственный интеллектНет, просто Disney решила начать экономить
По словам нескольких бывших сотрудников, на этой неделе произошло важное событие для культового журнала National Geographic: были уволены последние оставшиеся штатные писатели.
Последний раунд увольнений, являющийся частью более широких мер по сокращению расходов материнской компании Disney, привел к ликвидации 17 редакционных позиций, включая всю команду штатных писателей, сотрудников подкаста и нескольких редакторов, в том числе ветерана с почти четырехдесятилетним стажем работы.
Хотя точное количество сокращенных рабочих мест остается неясным, National Geographic, имеющий более 1,7 миллиона подписчиков, продолжит выпуск ежемесячных номеров.
Пресс-секретарь журнала заверил, что кадровые изменения не повлияют на качество их материалов, и что они будут больше полагаться на внештатных авторов.