НАТО готова разрешить войну в космосе

Соответствующее решение может быть принято уже 3-4 декабря на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне. На нём должен будет присутствовать президент США Дональд Трамп, для которого эта идея и прорабатывается.

Дело в том, что в феврале Трамп распорядился создать Космические силы в составе ВВС США. Теперь НАТО хочет признать, что военные действия могут проводиться не только на суше, в воздухе, на море, но и в космосе.

Reuters пишет, что решение объявить космос пространством для боевых действий может помочь убедить Трампа в том, что НАТО — полезный союзник в сдерживании роста Китая. А Китай сейчас претендует на расширение своей спутниковой системы с аппаратами различного назначения. В качестве противника в космосе упоминается и Россия.