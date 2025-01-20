НАТО начала круглосуточно следить дронами за Балтийским морем

Опубликовано 20 января 2025, 22:301 мин.
НАТО начала круглосуточно следить дронами за Балтийским моремПосле атак на кабели
НАТО начала миссию по наблюдению за Балтийским морем после того, как в прошлом году были повреждены важнейшие подводные кабели. По словам главы НАТО Марка Рютте, эти кабели жизненно важны для электроснабжения и интернета, они обслуживают 95% мирового интернет-трафика и обеспечивают ежедневные финансовые транзакции на 10 триллионов долларов.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что повреждения подводной инфраструктуры стали «слишком частыми, чтобы быть случайными».
Новая миссия НАТО включает в себя развертывание беспилотных катеров для круглосуточного наблюдения. Эти USV помогут контролировать территорию и быстрее реагировать на угрозы. На начальном этапе они будут управляться человеком, в дальнейшем планируется повысить их автономность.
Великобритания также внедрила систему на основе ИИ для отслеживания угроз подводной инфраструктуре. Он использует данные с кораблей для оценки рисков.