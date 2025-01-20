НАТО начала круглосуточно следить дронами за Балтийским морем

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что повреждения подводной инфраструктуры стали «слишком частыми, чтобы быть случайными».

Новая миссия НАТО включает в себя развертывание беспилотных катеров для круглосуточного наблюдения. Эти USV помогут контролировать территорию и быстрее реагировать на угрозы. На начальном этапе они будут управляться человеком, в дальнейшем планируется повысить их автономность.

Великобритания также внедрила систему на основе ИИ для отслеживания угроз подводной инфраструктуре. Он использует данные с кораблей для оценки рисков.