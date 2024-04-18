НАТО начало подготовку к конфликту с Россией на Крайней Севере

Генерал Эйрик Кристофферсен, начальник штаба норвежских вооруженных сил, заявил в интервью Die Welt, что НАТО должна «надежно удерживать» Россию от нападения на альянс на Крайнем Севере. Норвежский генерал предупредил, что если Москва увидит слабость Запада, «русские попытаются этим воспользоваться», цитирует слова военного издание.

Россия, по его словам, вооружается в Арктике уже много лет, открывая новые военные базы и возобновляя работу старых. Кристофферсен добавил: «в целом я бы говорил о милитаризации Арктики».