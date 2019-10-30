НАТО назвал новейший российский истребитель «уголовником»

Организация присвоила самолёту Су-57 наименование Felon (в переводе с английского — «преступник» или «уголовник»). Как отмечают журналисты, felon обозначает любого, кто был осуждён за серьёзное преступление. Данное слово используется в отношении того, кто совершил нечто ужасное.

Ранее использовавшееся обозначение Frazor применялось по отношению к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), а не серийному самолёту.

Напомним, в мае сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС) России до ноября 2019 года.