Наука и технологии
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НАТО назвал новейший российский истребитель «уголовником»
Такое кодовое обозначение
НАТО использует для условного обозначения и классификации оружия вероятных противников специальные кодовые названия. Теперь стало известно, как альянс назвал перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57.
Организация присвоила самолёту Су-57 наименование Felon (в переводе с английского — «преступник» или «уголовник»). Как отмечают журналисты, felon обозначает любого, кто был осуждён за серьёзное преступление. Данное слово используется в отношении того, кто совершил нечто ужасное.
Ранее использовавшееся обозначение Frazor применялось по отношению к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), а не серийному самолёту.
Напомним, в мае сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС) России до ноября 2019 года.