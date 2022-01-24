НАТО перебросит войска и военную технику в Восточную Европу для защиты Украины

В частности сообщается, что Дания отправит в Литву фрегат и четыре истребителя F-16, Испания направит корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО. Франция готова направить войска в Румынию, а Нидерланды — два истребителя F-35 в Болгарию.

В НАТО отметили, что будут принимать все необходимые меры для защиты союзников. Альянс будет реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности. Отмечается также, что США тоже изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге.

Также сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin уже в Донбассе.