НАТО перебросит войска и военную технику в Восточную Европу для защиты Украины

Наука и технологии
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НАТО перебросит войска и военную технику в Восточную Европу для защиты УкраиныОбстановка сегодня накаляется
НАТО официально заявила, что усилит своё присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса уже перебрасывают туда корабли и авиацию.
В частности сообщается, что Дания отправит в Литву фрегат и четыре истребителя F-16, Испания направит корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО. Франция готова направить войска в Румынию, а Нидерланды — два истребителя F-35 в Болгарию.
В НАТО отметили, что будут принимать все необходимые меры для защиты союзников. Альянс будет реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности. Отмечается также, что США тоже изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге.
Также сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin уже в Донбассе.
Источник: Ведомости