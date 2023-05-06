Наука и технологии
15:00, 06 мая 2023
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НАТО подготовилось к охоте за российскими подлодками

Все это произошло «на заднем дворе России», пишет Bloomberg

Страны-члены НАТО активизировали свои попытки усиления наблюдения за подводными лодками путем проведения серии учений Dynamic Mongoose, направленных на оттачивание навыков охоты за подводными лодками России и других стран.

По сообщению Bloomberg, учения начались 24 апреля и должны завершиться 5 мая при участии 12 стран НАТО, включая США, Канаду, Испанию и Португалию. Страны задействовали морские патрульные самолеты, надводные корабли и подводные лодки для прочесывания моря в поисках условных вражеских подводных лодок.

Эти учения были сосредоточены на стратегически важном для НАТО коридоре Гренландия-Исландия-Великобритания. Этот регион служит важным проходом для российских кораблей, стремящихся выйти в Атлантический океан.

НАТО воспринимает потенциальную угрозу того, что российские подводные лодки могут нарушить коммерческое судоходство, прервать линии военных поставок США или саботировать подводные трансатлантические кабели передачи данных.

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