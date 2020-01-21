НАТО пообещала России «заглянуть внутрь» при помощи беспилотников

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Verdens Gang. В данном издании авторы пишут, что RQ-4 Global Hawk но-новому «оголят» Россию. Так, раньше дроны совершали разведывательные полёты в основном рядом с Крымом и Калининградской областью, а в будущем будут летать и вдоль российско-норвежской границы.

Столтенберг отметил, что указанные беспилотники могут отслеживать события на земле на дальности 200 километров. Генеральный секретарь рассказал, что НАТО закупила пять таких аппаратов. На вооружение они должны встать в 2022 году. По мнению Столтенберга, у России и Китая таких беспилотников нет.