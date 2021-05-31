НАТО посоветовали опасаться российского тактического ядерного оружия

Эксперт заявил, что Россия рассматривает тактическое ядерное оружие как основной сдерживающий фактор в отношении стран НАТО. К такому виду оружия специалист относит оружие с дальностью поражения менее 5500 километров. Его могут применять для того, чтобы быстро переломить ход сражения.

В National Interest сообщили, что большая часть российского тактического ядерного вооружения принадлежит Военно-морскому флоту (ВМФ). Это, например, крылатые ракеты семейства «Калибр», новые носители типа атомных подлодок «Ясень» и многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков».

Эксперт также отметил, что Россия вряд ли «вынашивает грандиозные планы по завоеванию чего-либо».