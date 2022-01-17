НАТО признал космос пространством коллективной борьбы

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НАТО признал космос пространством коллективной борьбыЕсли на страну-члена альянса нападут в космосе, ответ будет коллективным
НАТО заявил, что на космическое пространство теперь распространяются принципы коллективной обороны. Они предполагают коллективный военный ответ при нападении на одну из стран альянса.
Как пишет ТАСС, на саммите в Брюсселе в 2021 году члены НАТО согласились с тем, что атаки в космосе представляют собой явный вызов безопасности Североатлантического альянса. Поэтому такие нападения могут привести к применению пятой статьи устава НАТО. Эта статья гласит о коллективной обороне.
В целом, НАТО намерен встроить космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса вместе с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой. Также отмечается, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права. Альянс хочет проводить деятельность в космосе ради поддержания мира и безопасности.
Источник: ТАСС