НАТО признал космос пространством коллективной борьбы

Как пишет ТАСС, на саммите в Брюсселе в 2021 году члены НАТО согласились с тем, что атаки в космосе представляют собой явный вызов безопасности Североатлантического альянса. Поэтому такие нападения могут привести к применению пятой статьи устава НАТО. Эта статья гласит о коллективной обороне.

В целом, НАТО намерен встроить космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса вместе с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой. Также отмечается, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права. Альянс хочет проводить деятельность в космосе ради поддержания мира и безопасности.