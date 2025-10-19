НАТО протестировало «невзламываемую и незаметную» лазерную связь в море

По словам главы компании Лауринаса Мачюлиса, даже при сильном ветре и дожде связь между двумя кораблями оставалась стабильной. Представители ВМС Литвы, принимавшие участие в испытаниях, «остались довольны результатом».

POLARIS весит около 16 килограммов и использует оптический канал связи, передавая данные с помощью лазерного луча. Такая технология позволила установить устойчивое соединение между судами на расстоянии до 15 километров (вдвое превысило запланированные показатели). Система смогла передавать несколько потоков видео в HD-качестве даже в тумане и дожде, как днём, так и ночью.

В будущем компания планирует использовать подобные технологии не только на флоте, но и в Арктике и даже в космосе.