НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения«Steadfast Defender»
По словам главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, в 2024 году НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны военные учения. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на ежегодной конференции начальников штабов НАТО в Осло (Норвегия), передает ТАСС.
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Ожидается, что в учениях, получивших название «Steadfast Defender», примут участие более 40 тыс человек, и они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Ранее источники сообщали, что в маневрах «Steadfast Defender» будет задействовано не менее 41 тыс военнослужащих и более 50 кораблей, запланировано от 500 до 700 боевых вылетов.
Эти учения направлены на «отработку попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса» и рассматриваются как демонстрация готовности НАТО к возможным конфликтам.
В учениях, запланированных на февраль-март 2024 года, примут участие представители 31 страны-члена НАТО, а также Швеции.