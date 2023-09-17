НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Ожидается, что в учениях, получивших название «Steadfast Defender», примут участие более 40 тыс человек, и они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Ранее источники сообщали, что в маневрах «Steadfast Defender» будет задействовано не менее 41 тыс военнослужащих и более 50 кораблей, запланировано от 500 до 700 боевых вылетов.

Эти учения направлены на «отработку попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса» и рассматриваются как демонстрация готовности НАТО к возможным конфликтам.

В учениях, запланированных на февраль-март 2024 года, примут участие представители 31 страны-члена НАТО, а также Швеции.