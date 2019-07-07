НАТО выводит в Чёрное море новые боевые корабли для защиты от Крыма

На корабли Румыния потратит $1,4 миллиарда. Строить их будет местное предприятие Santierul Naval Constanta. Оно также модернизирует два фрегата типа 22.

Корветы Gowind же будут иметь боевую систему управления Setis и нести на борту ракеты MBDA и радар Thales. Первый корабль будет получен правительством Румынии в 2022 году.

Делает это всё Румыния потому, что граничит с «нестабильным Черноморским регионом», в котором Россия, Украина и НАТО с опаской наблюдают друг за другом с тех пор, как произошла аннексия Крыма в 2014 году.