Натриево-серный аккумулятор оказался в четыре раза эффективнее литий-ионного

Натриево-серный аккумулятор оказался в четыре раза эффективнее литий-ионногоНаконец-то iPhone перестанет разряжаться за полдня
Международная группа ученых, занимающихся разработкой решений для хранения энергии следующего поколения, продемонстрировала экологически чистую и недорогую батарею с потрясающим потенциалом.
Разработанная группой новая конструкция натриево-серной батареи обеспечивает четырехкратное увеличение энергоемкости по сравнению с обычной литий-ионной батареей и является перспективной технологией для будущих накопителей энергии.
"Когда солнце не светит, а ветерок не дует, нам нужны высококачественные решения для хранения энергии, которые … легко доступны на местном или региональном уровне", - говорит ведущий исследователь Шенлонг Чжао.
Он и его коллеги поставили перед собой задачу устранить пару недостатков существующих натриево-серных батарей, связанных с их коротким жизненным циклом и ограниченной емкостью. В своей разработке команда использует электроды на основе углерода и процесс термической деградации, известный как пиролиз, чтобы изменить реакции между серой и натрием.
В результате получился натриево-серный аккумулятор с высокой емкостью при комнатной температуре. По словам команды, она в четыре раза превышает емкость литий-ионного аккумулятора. Важно отметить, что батарея продемонстрировала хорошую стабильность и сохранила около половины своей емкости после 1 000 циклов зарядки.