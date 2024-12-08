Натрий-ионные батареи стали недорогой альтернативой литий-ионным

Так, в ноябре 2023 года компания CATL, крупнейший в мире производитель батарей, объявила о планах начать массовое производство натрий-ионных батарей второго поколения к 2027 году. Эта новая батарея обещает более высокую плотность энергии.

Натрий-ионные батареи рассматриваются как решение, если возникнут проблемы с цепочкой поставок при производстве литий-ионных. В этих батареях используется натрий, содержащийся в соли и океанской воде, который более распространен и менее вреден для окружающей среды. Кроме того, они лучше работают на сильном морозе и имеют меньший риск возгорания по сравнению с литий-ионными батареями.

Хотя в настоящее время натриево-ионные батареи имеют более низкую энергетическую плотность, чем литий-ионные, их преимущество в стоимости делает их привлекательными для бюджетных EV.