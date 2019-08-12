Натуральные маски из овощей и фруктов назвали опасными

Врач и косметолог Амина Бердова беседовала с изданием «Аргументы и факты». По её словам, маски из свежего огурца, клубники, арбуза или банана не помогут избавиться от морщин и подтянуть кожу лица. Максимальный эффект, который они принесут — небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса. Дело в том, что естественные механизмы защиты кожи человека не пропускают в организм вещества из фруктов и овощей.

Более того, такие маски могут вызвать аллергическую реакцию. Это особенно актуально для сухой и чувствительной кожи. Так, маски из томатов могут вызвать покраснение кожи, из-за того, что в них содержится кислота, которая способна вызвать ожог верхнего слоя кожи.

Отметим, ранее учёные пришли к выводу, что питание, состоящее из фруктов и овощей может представлять собой наиболее безопасный метод для сохранения кожи.