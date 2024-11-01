Научно доказан вред долгого сидения на стуле

Исследование охватило более 1000 человек, включая 730 близнецов, и стало одним из первых, изучающих влияние длительного сидения на здоровье, включая уровень холестерина и индекс массы тела (ИМТ) у молодых людей. Участники, средний возраст которых составил 33 года, сообщали о том, что проводят почти 9 часов в день сидя, а некоторые — до 16 часов.

Авторы исследования пришли к выводу, что даже минимальные рекомендации по физической активности — 20 минут умеренных упражнений в день — не могут компенсировать вред длительного сидения. Простая прогулка после работы может оказаться недостаточной.

Исследование также показало, что добавление интенсивной физической активности может улучшить показатели здоровья, однако полностью не нейтрализует негативное влияние сидения. Специалисты рекомендуют использовать стоячие столы, делать перерывы и организовывать встречи на ходу, чтобы сократить время сидения на работе.