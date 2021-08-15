Научно доказана большая популярность возмущённых постов в соцсетях

Авторы нового исследования проанализировал 12,7 млн записей в Twitter, которые были сделаны во время резонансных событий.

Учёные пришли к выводу, что сами социальные сети, а точнее их алгоритмы, могут заставлять пользователей усваивать определённые модели поведения в интернете. «Даже если разработчики платформ не ставили своей задачей усиление морального негодования, решения по достижению других целей, таких как максимизация выгоды от вовлечённости пользователей, может непрямым образом повлиять на моральное поведения, так как провокационный контент повышает вовлечённость»,— пояснили исследователи.

Авторы также отметили, что реакция на возмущённые посты может приводить к политической радикализации их авторов.