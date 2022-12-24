Научно доказанный способ избежать переедания в праздники

Недавнее исследование, проведённое учёными из университетов Абердина и Суррея, показало, что время суток, когда вы едите, не влияет на обмен веществ. В эксперименте 30 человек соблюдали диету для похудения, причём некоторые ели больше утром, а другие набирали калории позже в течение дня. Исследователи не обнаружили у них различий в уровне метаболизма или потере веса.

Однако те, кто плотно позавтракал, в конце дня были значительно менее голодными. Учёные выяснили, что желудки добровольцев становились пустыми гораздо дольше, если те много ели с утра. Результаты работы связаны с другим исследованием, показывающим, что уровень «гормона голода» под названием грелин снижается больше после завтрака, чем после ужина.

Таким образом, если вы наедаетесь с утра, у вас меньше шансов переусердствовать за вечерним праздничным столом.