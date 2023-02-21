Наука и технологии
13:03, 21 февраля 2023
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Научно доказано: 4-дневная рабочая неделя делает людей счастливее

А эффективность компании не страдает

Результаты крупнейшего в мире исследования четырёхдневной рабочей недели показывают значительное снижение уровня стресса и заболеваемости среди сотрудников при таком режиме.

Научно доказано: 4-дневная рабочая неделя делает людей счастливее

Фото: Unsplash

Так, 71% сотрудников, работающих четырёхдневку, сообщил о более низком уровне «выгорания», а 39% заявили, что испытывают меньше стресса. По сравнению с аналогичным периодом на пятидневке количество дней по болезни сократилось на 65%, а количество сотрудников, покидающих компании-участники, уменьшилось на 57%. Доход компании практически не изменился в течение пробного периода — даже незначительно увеличился в среднем на 1,4%.

В отчёте о результатах, около 92% компаний, принявших участие в пилотной программе по четырёхдневке, заявили, что намерены продолжить такой режим работы.

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