Научно доказано: 4-дневная рабочая неделя делает людей счастливее

Так, 71% сотрудников, работающих четырёхдневку, сообщил о более низком уровне «выгорания», а 39% заявили, что испытывают меньше стресса. По сравнению с аналогичным периодом на пятидневке количество дней по болезни сократилось на 65%, а количество сотрудников, покидающих компании-участники, уменьшилось на 57%. Доход компании практически не изменился в течение пробного периода — даже незначительно увеличился в среднем на 1,4%.

В отчёте о результатах, около 92% компаний, принявших участие в пилотной программе по четырёхдневке, заявили, что намерены продолжить такой режим работы.