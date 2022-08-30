Научно доказано: арахис помогает похудеть

В частности, исследование показало, что употребление 35 граммов слегка подсоленного жареного арахиса перед двумя основными приёмами пищи каждый день может способствовать снижению веса и артериального давления.

В эксперименте учёных у взрослых австралийцев с умеренным или высоким риском развития диабета второго типа употребление арахиса вызвало потеряю веса через полгода (до 6,7 килограмма).

«Наше исследование показало, что арахис с высоким содержанием полезных ненасыщенных жиров может быть частью эффективной диеты для похудения», — подытожили авторы.

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