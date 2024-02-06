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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 19:30
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Научно доказано, что «пяти языков любви» на самом деле не существует

В действительности отношения выглядят по-другому
Специалисты из Университета Йорка и Университета Торонто выяснили, что теория о пяти языках любви неверна. Эта концепция получила распространение после выхода книги Гэри Чепмена, бывшего священника.

Согласно теории Гэри Чепмена, каждый из нас может выражать любовь пятью разными способами. Это подарки, время, комплименты, услуги, прикосновения. Если эти «языки любви» у людей в паре не совпадают, то могут возникать проблемы в отношениях.

Тем не менее эта теория неверна сразу по нескольким причинам, говорят учёные.

Научно доказано, что «пяти языков любви» на самом деле не существует
© disney.com

Во-первых, выборка у Чепмена была нерепрезентативной. Входили в неё «очень религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары». Также метод определения языка любви, данный в книге, оказался странным. Когда людей просили выбрать из предложенных тезисов самый важный, они не смогли, так как все они имели для них большое значение.

Нет научного подтверждения и того, что языков проявления любви именно пять. В различных исследованиях упоминаются и другие способы, при помощи которых люди показывают свою любовь. Наконец, было доказано, что для счастливой совместной жизни в паре люди необязательно должны иметь один и тот же язык любви.

Автор исследования Эми Мьюиз сказала, что романтические отношения на самом деле можно представить в виде следующей метафоры. Они напоминают сбалансированное питание, при котором необходимы различные проявления любви в разном количестве, а потребности и предпочтения людей могут при этом меняться со временем.

Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова
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#любовь