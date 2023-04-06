Научно доказано: использование чат-ботов с нейросетью улучшает общение между людьми

Научно доказано: использование чат-ботов с нейросетью улучшает общение между людьмиНо со своими нюансами
Исследование, проведенное учеными Корнельского университета, показало, что люди ведут более эффективные беседы, используют более позитивные выражения и воспринимают друг друга более позитивно, когда используют чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ).
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Однако участники чувствовали меньшую привязанность к своему партнеру и воспринимали его как менее склонного к сотрудничеству, когда считали, что собеседник чаще использует ответы, предложенные искусственным интеллектом.
В исследовании изучалось, как использование ИИ в разговорах влияет на то, как люди выражают себя и воспринимают друг друга. Группа обнаружила, что ИИ изменяет язык людей так, как они не ожидали, особенно заставляя их говорить более позитивно. Это говорит о том, что люди могут терять часть своей “личности” при использовании ИИ, генерирующего текст.