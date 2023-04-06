Научно доказано: использование чат-ботов с нейросетью улучшает общение между людьми

Однако участники чувствовали меньшую привязанность к своему партнеру и воспринимали его как менее склонного к сотрудничеству, когда считали, что собеседник чаще использует ответы, предложенные искусственным интеллектом.

В исследовании изучалось, как использование ИИ в разговорах влияет на то, как люди выражают себя и воспринимают друг друга. Группа обнаружила, что ИИ изменяет язык людей так, как они не ожидали, особенно заставляя их говорить более позитивно. Это говорит о том, что люди могут терять часть своей “личности” при использовании ИИ, генерирующего текст.