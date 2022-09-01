Научно доказано: из-за смартфонов вы можете стареть быстрее

В частности, в ходе исследования оказалось, что уровень метаболита сукцината у мушек увеличился, а показатели глутамата снизились. По словам Гибултовича, сукцинат нужен для того, чтобы создавать топливо, необходимое для роста и работы каждой клетки. Глутамат же отвечает за связь между нейронами мозга.

Результаты этого исследования показывают, что после воздействия синего света клетки раньше погибают. Это может привести к раннему старению организма, если он будет подвергаться воздействию очень большого количества такого света.

Вместе с тем эксперт отметил, что люди по сравнению с мухами подвергаются всё-таки не такому интенсивному воздействию синего света. Поэтому повреждение их клеток может быть не таким сильным.

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