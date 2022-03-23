Научно доказано: из-за стресса чуткие люди меньше заботятся о других

Научно доказано: из-за стресса чуткие люди меньше заботятся о другихЭто стало известно благодаря учёным из Гамбургского университета
Согласно результатам исследования, проведённого Гамбургским университетом (Германия), у людей, которые хорошо могут представить себе эмоциональное состояние окружающих, во время стресса меняется активность в областях мозга, связанных с принятием социальных решений. Кроме того, альтруистичные поступки такие люди совершают тоже реже.
В ходе эксперимента участникам исследования нужно было решить, сколько денег они будут перечислять благотворительным организациям. Причём сделать это надо было до выполнения стрессовой задачи - публичного выступления - и после. Мозговая активность испытуемых измерялась при помощи фМРТ. Оказалось, что перед выступлением на публике люди, обладающие лучшими способностями к мышлению или же более высоким уровнем эмпатии, жертвовали больше средств, чем добровольцы, имеющие худшие способности к мышлению.
Помимо этого, после выполнения стрессового задания оказалось, что люди с лучшими мыслительными способностями перечисляли меньше денег другим, чем ранее. На это повлиял гормон стресса кортизол. У людей с низким уровнем мыслительных способностей подобного эффекта не возникло.
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